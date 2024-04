Lapideo - nuove frontiere Tecnologia e filiera corta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Claudio Morelli di Apuana SB rilancia sul Polo tecnologico e sulla. Morelli da più di dieci anni si occupa di innovazione applicata al settore, e l’azienda da lui guidata è pronta ad accettare le sfide di mercato in un mondo che sta rapidamente cambiando. Apuana SB è stata selezionata da ‘Nana Bianca’ e ‘Startup Italia’ per entrare a far parte del percorso di accelerazione di Prisma, il Centro di trasferimento tecnologico del distretto tessile di Prato. "Per vedere applicate le innovazioni digitali al mondo della pietra è solo una questione di tempo – spiega Morelli – L’intero settore sarà presto obbligato a fare uno scatto in avanti, verso sistemi di ‘responsabilità sociale di impresa’, anche se ai singoli operatori questo può non piacere". Voi cosa pensate di fare visto che Apuana SB è solo una start up? ...