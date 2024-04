L' Anp critica aiuti Usa ad Israele

Piano Estate, Rusconi (Anp Roma) a Notizie.com: “Positivo nei quartieri difficili, difficoltà organizzative superabili” - Il Ministero ha implementato il Piano Estate con un decreto che stanzia 400 milioni destinati alle attività di inclusione, socialità, potenziamento delle competenze, per tutto il periodo estivo, ...notizie

Preços do etanol sobem em 18 Estados, caem em 3 e ficam estáveis em outros 5, diz ANP - Os preços médios do etanol hidratado subiram em 18 Estados e no Distrito Federal, caíram em 3 e ficaram estáveis em 5 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio ...acritica

Etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no DF, afirma ANP - O etanol esteve mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, no período o etanol tinha ...acritica