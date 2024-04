L’altra Bibbiano | non solo escort in cambio di appalti Ora su un’azienda del ras dei rifiuti indaga anche la procura di Asti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024) L’inchiesta sull’imprenditore diEnrico Benedetti si allarga. Per ladi Reggio Emilia, diretta da Gaetano Paci, gli speciali collaboratori del ras della raccolta dei, arrestato martedì, svolgevano pure loro incontri preparatori in vista delle riunioni decisive, e lo facevano offrendo, con spogliarelli inclusi. Un metodo, secondo quanto ricostruisce La Verità, usato per avere commesse sullo smaltimento di missili e munizioni e ingraziarsi i dirigenti delle municipalizzate incaricate di liberare le città dall’immondizia. I militari, coordinati dal colonnello Ivan Bixio, hanno perquisito tre aziende: a Verona, a Siena e nel Bresciano. E ad, anticipa il quotidiano, è in corso un’altra inchiesta che riguarda sempre l’azienda di Benedetti, la Ecologia soluzione ambiente ...