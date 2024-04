L’AlbinoLeffe si illude con Borghini. Poi la Pergolettese mette tutto a posto - La Pergolettese e l’AlbinoLeffe pareggiano 1-1 in un match combattuto. Il gol di Villanova nel recupero soddisfa entrambe le squadre. AlbinoLeffe conquista la salvezza a Crema. Mantova in testa alla c ...ilgiorno

L’Atalanta Under si arrende al Padova: 2-0 all’Euganeo. Ennesimo 0-0 per l’AlbinoLeffe - AlbinoLeffe: Marietta, Borghini ... Arbitro: Gasperotti di Trento Cagliari. L’Atalanta Primavera si illude in terra sarda, ma poi si fa rimontare nel finale dallo sprint vincente del Cagliari, capace ...bergamonews