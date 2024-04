Ladri svuotano la cassa del super

(Di domenica 21 aprile 2024) Hanno agito con rapidità e perizia, per nulla innervositi dalla presenza di altri clienti nelmercato. Ad agire due malviventi che venerdì poco dopo le 15.30 sono entrati nel punto vendita Crai di Romano di Lombardia. Uno di questi ha chiesto all’addetta presente nel piccolo negozio dei prodotti che erano nella cella frigorifera. La donna si è diretta nel retrobottega seguita dall’uomo che si è piazzato all’entrata del retro per fare da palo. Nel frattempo il complice rimasto vicino alla, noncurante di due clienti presenti nel negozio, ha estratto una sorta di temperino dalla tasca forzando laarraffando contanti per 900 euro. Subito dopo i due sono fuggiti con una Ford Mondeo. F.D.

