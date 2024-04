(Di domenica 21 aprile 2024) Manca sempre meno alla fine di questo campionato, i punti però pesano sempre di più. Lasi appresta ad affrontare la penultima gara della stagione davanti al proprio pubblico, l’obiettivo ère ile assicurarsi il biglietto per i playoff. Unper nulla scontato e assai, unche darebbe prestigio al lavoro di Clementi e consentirebbe alladi rimanere sulla cresta dell’onda anche in questa stagione. "Laha dovuto fare a meno di giocatori importanti per lunghi tratti della stagione - afferma mister Aldo Clementi -. Capezzani, Bartolini, Mori e tanti altri sono rimasti fuori a causa di infortunilunghi e complicati. Eppure siamo lì a giocarci un ...

La Vigor difende il quinto posto: "E’ un traguardo molto importante" - Serie D, mister Clementi: "Senigallia è tra le migliori e questo testimonia il lavoro fatto". Oggi c’è il Vastogirardi ...ilrestodelcarlino

Calcioscommesse, Vigorito: "mai persa la dignità" - "Noi possiamo perdere anche dei campionati, ma la nostra dignita' non la perdiamo mai. Cosa potevano addebitarci La responsabilita' oggettivasportmediaset.mediaset

DIRETTA/ Benevento Juve Stabia (risultato finale 0-0): Vespe in serie B! (Serie C, 8 aprile 2024) - Diretta Benevento Juve Stabia streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida la 35esima giornata di Serie C Girone C (8 aprile 2024) ...ilsussidiario