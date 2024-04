La Valtellina verso le Olimpiadi | Le opere strategica eredità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) PONTE INLesono un’occasione unica per veicolare l’immagine delle eccellenze lombarde. E lee le infrastrutture, realizzate grazie all’evento, sono per sempre. Questo uno dei concetti chiave espresso venerdì pomeriggio a Ponte indal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ospite del convegno "Milano-Cortina 2026: Giochi Olimpici e Paralimpici invernali". A meno di due anni dal via dei giochi olimpici invernali, kermesse planetaria che vedrà laal centro con Bormio e Livigno sedi delle prove di sci alpino maschile e scialpinismo e di snowboard e freestyle, sale l’attesa per le, lo spettacolo più seguito a livello planetario con miliardi di contatti tra televisione e digitale. "Moltissime persone avranno la ...