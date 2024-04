La truppa di mister Costa cade in casa dal Vicenza - che l’aggancia

(Di domenica 21 aprile 2024) Stop interno per la Primavera della Reggiana (36), battuta 2-0 indal(36). I granata, che hanno già da tempo messo in archivio la salvezza, collezionano la terza sconfitta consecutiva venendo agganciati all’ottavo posto della graduatoria proprio dai rivali di giornata, che si impongono al "Gottardi" dilgrande con doppietta di Garnero. Questo l’11 schierato daAndrea: Motta, Rouiched, Ferrari, Grammatica (29’ st Fontanini), Di Turi, Meringolo, De Marco (38’ st Blanco), Tessitori, D’Angelo (38’ st Pirazzoli), Campaniello (9’ st Mahrani), Casini. A disp. Donelli, Brevini, Cruoglio, Barbieri, Dibra, D’Ascenzio, Abbruscato, Pederzini. Le altre. Oggi il match clou si gioca alle 12 a San Pancrazio, dove l’Under 15 fa visita ai pari età del Parma; alle 12,30, invece, ...

