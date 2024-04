(Di domenica 21 aprile 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non è affatto antipatico, è un politico furbo, ha una frezza bianca morotea che gli si addice, cerca di fare di Salvini un uomo di g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La storia fumettistica del Superbone che ha generato superdebito - Il 110 per cento resterà un’invenzione magica. E’ costato parecchio all’erario, è vero, ma demonizzarlo come l’origine dei nostri mali è una scemenza. Il debito pubblico è alticcio anche in altri paes ...ilfoglio

È stata pubblicata la classifica dei 10 manga più venduti nella storia di Shonen Jump - A dominare la Top 10 figura naturalmente One Piece: ma il resto della lista mostra l'eterogeneità stilistica su cui Jump ha fondato la propria egemonia.anime.everyeye