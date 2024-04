La storia del metrò mai nato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 21 aprile 2024 – Il sindaco dichiara che la metropolitana a Bologna non si può fare a causa della ricchezza di reperti storici nel sottosuolo. Lo stesso motivo sarebbe estremamente valido per bloccare il folle progetto del tram, ma la giunta ignora, forse volutamente, una cosa. A quest'ora la metro a Bologna ci sarebbe da un pezzo, dato che il progetto guazzalochiano era già stato approvato e finanziato dal Cipe. Il problema è che si perse tutto a causa della guerra a suon di ricorsi ideologici messa in atto dal trio Cofferati-Errani-Draghetti. Filippo Ratta Risponde Beppe Boni La metropolitana a Bologna era stata studiata, progettata e sostenuta dalla giunta del sindaco Giorgio Guazzaloca ma poi finì nel nulla quando Guazza cedette il posto di sindaco. Non è tanto il tema dei reperti archeologici che possono essere trovati sottoterra ad aver dato lo stop. Se il ...