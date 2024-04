La staffilata di Arrigo Cipriani a Cracco & co | Gli chef stellati si estingueranno come i dinosauri - vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024) Amore e impresa, gioventù e vecchiaia, Venezia e l’Italia, il 25 aprile e Giorgia Meloni. È un’intervista a cuore aperto e senza frontiere quella che il proprietario dell’Harry’s BarCirpiani concede oggi ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Toni paternalistici mai, ma punture di spille ai “giovani d’oggi”, più d’una. I ventenni di oggi? «Sono Bravi. Ma non hanno mai letto un libro in vita loro. Sono sempre curvi sul telefonino» sentenziadall’alto dei suoi 92 anni, ancora impegnato a ricevere e far sentire a casa clienti habitués e non. Ma la riflessione sulla penetrazione soffocante di smartphone e social media è solo l’antipasto alla stilettata più piccata, cheriserva ai giovani (per lui) che giocano nella sua di categoria – o per lo meno ci provano. «I social hanno dato la parola agli stolti, ...