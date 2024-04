La Ssc Napoli è debole | dipende troppo dai risultati e non ha ampi margini di errore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 aprile 2024) È bene parlare della materia che si conosce. Invece si può chiacchierare su tutto, particolarmente al bar. Questo non è un bar. Allora parliamo un po’ dell’ Impresa Società Sportiva CalcioSpa. La SSCè una società per azioni, un’azienda. Ha un presidente, un cda e una base societaria, gli azionisti. Questo ci dicono i suoi bilanci, le Camera di Commercio e tutte le fonti ufficiali. Però, (la famosa particella sgarrupativa), è un’azienda a forte connotazione familiare. Essere una società a conduzione familiare, di per sé, non è un aspetto negativo, ma potrebbe diventarlo. In questo suo momento storico, l’essere un’azienda a puro carattere familiare per la Sscè IL “problema”. Attenzione non è un problema personale, o di persona, e neanche è un problema nuovo per molte aziende italiane. Questo è un problema ...