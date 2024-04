La Rai e la bugia degli OSCURATI L' antifascismo a gettone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Come da titolo della sua ultima fatica (poco cool fino a ieri dopo l'operazione Rai), «Fascismo e populismo» (Bompiani), ha fatto bene Antonio Scurati a fregarci tutti. E a piangere il morto per il suo monologo asull', che in pratica è la solita filastrocca su Giorgia Meloni al costo di circa 2 mila euro al minuto. Avrà pensato lo scrittore: ma chi sono io, il figlio della serva? Perché, a guardare bene la Rai, sarebbe stato l'unico a frignare sulla censura, ma gratis, a differenza dei suoi colleghi che hanno fatto carriera grazie al governo Meloni. A suon di milioni. L'elenco è lungo. Ci abbiamo dedicato due pagine (qui a fianco). Ma la morale è sempre quella: lottizzazione al contrario. Un meccanismo diabolico per cui, se vuoi salire di stipendio o visibilità, con il governo Meloni ti conviene prendere la tessera del Pd. ...