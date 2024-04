La rabbia dei tifosi Lancio di oggetti e monetine Una bottiglia contro Vasquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Aria tesa in casa Ascoli dopo l’ennesimo pareggio. La tifoseria ieri a fine gara, si è ritrovata sotto la Tribuna Centrale per manifestare tutta la propriasocietà e squadra. Un centinaio di ultras si è radunato proprio mentre il patron Pulcinelli entrava in sala stampa per le interviste del dopogara.che iavevano già manifestato venerdì sera al Picchio Village al termine dell’allenamento. Un confronto aspro, duro, fatto senza fotografie e video, faccia a faccia con ogni singolo calciatore. Il ds Giannitti aveva provato a bloccare questo confronto inutilmente e prendendosi anche la sua dose di insulti e di inviti a dimettersi. "Abbiamo effettuato un blitz al ritiro pre-gara della squadra – avevano poi scritto gli Ultras 1898 – Abbiamo fatto sentire la nostra presenza ai giocatori in maniera ...