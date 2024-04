La quinta stagione di 911 e 911 Lone Star 3 su Rai2 - anticipazioni episodi 21 e 28 aprile

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Tornano ladi 911 e 9113 in onda sucon i rispettivi nuovi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco lesugliche vedremo stasera 14. Si comincia dall’o 5×13 di 911 dal titolo Fobie della paura, di cui vi riportiamo la sinossi: Athena indaga su una rapina in una stazione di servizio che prende una svolta inaspettata. Nel frattempo, Bobby e i suoi corrono per salvare un sub alle prime armi che va nel panico mentre si trova in una gabbia in mezzo agli squali, e una domestica terrorizzata dai ragni. Nel mentre, Maddie parla con Buck, che si rende conto che deve essere sincero con Taylor. Eddie va in analisi, ma non sta ...