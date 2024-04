La Pro Patria si arrende alla Virtus Verona ma resta in categoria

(Di domenica 21 aprile 2024) PRO3 Primo tempo: 0-2 PRO(3-4-2-1): Rovida 6; Minelli 5, Fietta 5, Moretti 5; C. Renault 5 (11’st G. Renault 5.5), Nicco 5 (11’st Bertoni 5.5), Ferri 5 (11’st Mmo 5), Ndrecka 5.5; Citterio 5 (30’st Ghioldi 8), Stanzani 5.5 (23’st Parker 5.5); Castelli 5.5. All. Colombo 5.(3-5-2): Sibi 6; Daffara 6, Mazzolo 6, Ruggero 6; Zarpellon 6 (15’st Nalini 6), Metlika 6 (37’st Manfrin sv), Mehic 6, Ntube 6, Vesentini 6; Gomez 7 (32’st Begheldo 6), Danti 8 (32’st Ceter 7). All. Fresco 7. Arbitro: Silvestri di Roma1 6. Marcatori: 17’pt Danti, 25’pt Gomez su rigore; 35’st Ghioldi, 43’st Ceter.

Serie C, pari beffa a Trieste per il Novara: Azzurri raggiunti al 94' - E’ amarissimo il diciannovesimo pareggio, tredicesimo in trasferta, per il Novara, ancora una volta in rimontato nel finale in pieno recupero. Azzurri due volte in vantaggio, ma incapaci di conquistar ...lavocedinovara