La primaria De Amicis cresce Diventa un polo didattico in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Une spazi per i cittadini nella zona della Piccola e del campus di Lecco del Politecnico di Milano, destinati are il quartiere culturale delladei Promessi sposi. È il futuro, imminente, della scuola elementare Edmondo De. Sindaco e assessori nei giorni scorsi hanno approvato il progetto definitivo di riqualificazione dell’edificio scolastico che ospita laEdmondo De. A dare il via libera sono stati i funzionari di Regione Lombardia, che hanno ammesso la proposta di variante di accogliere nell’immobile 10 classi della scuola elementare più due sezioni di una scuola dell’Infanzia per lascerà il posto alla futura Casa di comunità. "Il nuovovalorizzerà la relazione ...