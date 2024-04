La ’’Poule salvezza’’ sta entrando nel vivo Rossonere attese dall’ostacolo Sampdoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Milan in campo oggi alle 12.30 allo stadio La Sciorba di Genova contro la. Turno di riposo, invece, per l’Inter. Le, prime in classifica nella poule salvezza, hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive in campionato, iniziata nella prima parte della stagione proprio con le blucerchiate: 3-1 (sempre in trasferta), poi il successo nel derby (2-1), i poker rifilati a Pomigliano (secco) e Como Women (una rete per le lariane), infine il 3-2 con cui la squadra di Corti si è imposta sul Napoli. Decisiva la rete di Kamila Dubcova, finita anche nella top 11 della Serie A. Dopo aver perso 1-2 col Sassuolo (stesso risultato con la Roma capolista), le nerazzurre, impegnate invece in poule scudetto, torneranno in campo venerdì contro la Juventus. Lu.Mi.