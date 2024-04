La mia vita da gatto. La recensione di Ciccotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 aprile 2024) L’incipit del film, in un interno dai toni chiaro/scuro, è un omaggio, come poi negli esterni, al documentario. Seguiamo la nascita, ripresa in dettaglio, di alcuni gattini in una soffitta di un palazzo borghese parigino, tra scaffali, oggetti dismessi, casse, bauli. Passano delle settimane, ci dice la didascalia, e un gattino grigio, dal pelo soffice, si arrampica dappertutto, cadendo e scalando di nuovo, verso l’alto, verso la luce, ossia il lucernairo lasciato aperto. Ora è sugli inclinati noti tetti grigi parigini, di zinco, dove si può scivolare in basso, rimbalzando e finendo sui balconi. Nel taglio successivo una bambina, Clémence, in un ampio interno borghese, sta accarezzando tra le mani il piccolo impaurito. In soggiorno i giovani genitori stanno discutendo civilmente, ma nessuno dei due cede. Lo spettatore capisce che la storia tra i due “non può andare avanti”. Non hanno ...