La Meloni - Saied e gli Accordi di Abramo

(Di domenica 21 aprile 2024) C’è un aspetto spesso trascurato della sponda in corso tra il governoe la Tunisia: quello deglidi. Ma andiamo con ordine. Il presidente tunisino, Kais, ha spesso criticato Israele e ha anche ufficialmente escluso di volerlo riconoscere formalmente. Eppure, lo scorso novembre, ha di fatto bloccato un disegno di legge del parlamento tunisino, che puntava a criminalizzare la normalizzazione dei rapporti tra Tunisi e Gerusalemme. Guarda caso, Al Jazeera, emittente qatariota assai vicina alla Fratellanza musulmana, pubblicò un articolo molto critico di quella mossa, tacciandodi ipocrisia. Ma non è tutto. La decisione del presidente tunisino va collegata a un altro elemento: negli scorsi mesi, i legami tra la Tunisia e l’Arabia Saudita si sono notevolmente rafforzati. A ...

In Tunisia il Consiglio di sicurezza nazionale si è riunito al Palazzo di Cartagine, sede della presidenza della Repubblica ed ha discusso una serie di questioni relative alla sicurezza interna ed ... (strumentipolitici)

