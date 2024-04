La lunga scia di sangue. Operaio schiacciato dalla pressa. Due 23enni morti in sole 12 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) e Francesca Grillo CUSAGO (Milano) Avevano la stessa età Manuel Cavanna e Hassan Mohamed Ahmed Khalil: entrambi 23 anni,sul posto di lavoro. Manuel è stato colpito da una barra metallica caduta da un rimorchio, venerdì pomeriggio a Montepulciano, provincia di Siena, all’interno della ditta Elle Emme. Hassan è morto lo stesso giorno, intorno alle 23.30, stritolato da uno sminuzzatore di rifiuti a Cusago, stretto hinterland milanese. Duedi appena 23 anni in meno di 12 ore. Su entrambi i decessi le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio e individuare eventuali responsabilità. Sulla morte dell’egiziano Khalil i dubbi sono pochi: i carabinieri della Compagnia di Corsico hanno ricostruito l’incidente grazie alle testimonianze dei colleghi che hanno cercato di fermare il macchinario e salvare la vita al giovane ...