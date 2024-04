La lotta allo spaccio Fermati in tre alla stazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Prosegue il capillare lavoro delle forze dell’ordine nel contrastosul territorio. Sempre più frequenti e attenti, infatti, i controlio antinelle zone nevralgiche della città, come, con le unità cinofile della Polizia di Stato in camporicerca di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di venerdì, la Questura ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di operatori della squadra mobile, delle volanti, della polizia Scientifica e unità cinofile al fine di contrastare fenomeni di microcriminalità enelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, fra cui ladi Lucca e zone limitrofe, compresa l’area in prossimità di piazza Aldo Moro. La zona dello snodo ...

IL TRENTO lotta MA NON BASTA: AL MENTI TERMINA 2-0 PER IL VICENZA. DOPO NOVE PARTITE SI INTERROMPE LA STRISCIA POSITIVA DEI GIalloBLÙ - Nella trentasettesima giornata di Serie C Now i Gialloblù escono sconfitti per 2-0 contro il L.R. Vicenza. Decidono le reti di Della Morte e Ronaldo. Domenica ...agenziagiornalisticaopinione

Serie A, lotta salvezza sempre più affollata: Sassuolo-Lecce dirà molto, ma l'Udinese è nei guai - Dal Lecce al Sassuolo sono sette squadre in pochi punti e nel finale di campionato gli scontri diretti faranno la differenza ...sportmediaset.mediaset