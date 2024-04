La lirica incontra il digitale | nasce la piattaforma web per far scoprire l' Opera alle nuove generazioni 

(Di domenica 21 aprile 2024) Un progettoper avvicinare l'al grande pubblico e soprattutto ai giovani. È Arie di Roma,web che sarà lanciata martedì 23 aprile 2024 (ore 18), nel corso di un concerto di musicanella cornice del Teatro Torlonia di Roma. Al suo interno trovano spazio le rappresentazioni di alcune delle arie più straordinarie della storia, tratte da opere leggendarie come Norma, Tosca, Un ballo in maschera, La clemenza di Tito, Don Pasquale e Semiramide. Al percorso musicale si affianca il racconto di alcuni luoghi iconici di Roma, le cui vicende sono in qualche modo collegateopere presenti nella. Il tutto impreziosito dallo storytelling video del Direttore artistico del progetto Enrico Stinchelli, volto noto della ...

