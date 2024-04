La letteratura per ragazzi lavora su meccanismi emotivi e ci aiuta a guardare il mondo con quattro occhi | i nostri e quelli del bambino che è in noi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 aprile 2024) Se siete trache “figuriamoci un libro per”, dopo questo articolo forse vi verrà voglia di provare a entrare tra le pagine di qualche storia che non avreste mai considerato, per scoprire che vi siete persi molto. Ad assicurarcelo è Mac Barnett, nel suo primo libro per adulti presentato pochi giorni fa alla Bologna Children’s Book Fair, La porta segreta (in libreria dal 16 maggio per Terre di mezzo Editore). Un viaggio appassionato – e punteggiato dall’ironia propria dell’autore statunitense – sul perché sia fondamentale scrivere oggi per i più giovani e sulla dignità di unache può essere preziosissima anche per noi adulti. ...