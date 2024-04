La Juve Stabia scappa due volte . Thiane e Monti la raggiungono

(Di domenica 21 aprile 2024) E’ finita in parità al Benelli (2-2) la gara d’andata del primo turno playoff per la Primavera della Vis. I ragazzi di Sandreani hanno sempre dovuto rincorrere contro unadotata di notevoli individualità in attacco. La cronaca. Campani avanti al 18’ con Saviano, raggiunti al 27’ da(bel tiro al volo sugli sviluppi di un angolo). Prima del riposo nuovo vantaggio ospite con Fravola, abile a trovare uno spiraglio in area dopo un bel taglio. Pari definitivo al 35’ della ripresa con l’argentino Juan Batista(nella foto l’esultanza), bravo a finalizzare uno spunto sulla fascia dell’ottimo Kemayou, tra i migliori in casa pesarese. La gara di ritorno (a questo punto sarà disputata una finale secca) si giocherà domenica prossima alle 14,30 a Castellamare di. Vis Pesaro: ...

