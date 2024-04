La grande incertezza Ndoye insidia Orsolini Freuler - animo da capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Non solo il sostituto di Ferguson. Nella rifinitura di oggi, Thiago Motta sarà chiamato a scegliere anche il ballottaggio che riguarda la fascia destra d’attacco: già perché nelle ultime ore sono in ascesa le quotazioni diper contendere la maglia da titolare a Riccardo. Questo anche in virtù di anticipi e posticipi che riguardano il prossimo turno, con la LegaCalcio che ha stabilito che Bologna-Udinese andrà in scena al Dall’Ara domenica 28 alle 15. In quest’ambito ha pure stabilito il recupero degli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma (ripartiranno dall’1-1) per il 25 aprile, con i giallorossi che torneranno quindi in campo tre giorni dopo e a tre giorni dalla sfida con il Napoli, nell’ambito di un tour de force che li ha visti impegnati con il Milan giovedì, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. La tentazione di ...