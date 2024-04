La giovane Atalanta non si ferma Pro Sesto - una crisi sempre più grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutto facile per l’u23 nella sfida casalinga su una disperata Pro. Basta mezz’ora alla squadra nerazzurra per andare sul 2-0 e chiudere una gara a senso unico, con la Dea che nella ripresa, dopo aver colpito un palo, ha poi triplicato nel finale. Vittoria che permette alla squadra di Modesto di blindare il quinto posto con 58 punti. Sconfitta dolorosa per la Pro, penultima con 32 punti, lontana 10 lunghezze dal quartultimo posto a quota 42. La squadra di Modesto, pur senza il bomber serbo Vlahovic e il fantasista Cortinovis, ha sfruttato al massimo la giornata di grande spolvero dei suoi attaccanti con il 25enne Cristian Capone che ha aperto le danze con una rasoiata su assist di De Nipoti al 15’ e ha poi servito l’assist al 32’ per il raddoppio del 19enne centravanti spagnolo Diao, al quarto gol da gennaio. In ...