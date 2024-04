La fuga dei camici bianchi I posti non sono coperti e i laureandi prediligono scuole di specializzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) VERSILIA Una figura fondamentale, alla cura, alla prevenzione e all’assistenza di pazienti e cittadini. Il primo contatto quando si ha un problema di salute, o anche solo il sospetto di esso. È il medico di famiglia, indispensabile a diagnosi e terapie, quanto non valorizzato e non adeguatamente formato per rispondere ai bisogni dei pazienti che, in un sistema sanitario in crisi, con finanziamenti sempre più insufficienti e liste d’attesa infinite,molte volte obbligati a rivolgersi a privati per visite ed esami. Almeno chi, tra questi, può permetterselo. Perché chi, dall’altra parte, non ha le risorse economiche, rinuncia troppo spesso a curarsi. In una situazione come questa, il ruolo del medico generale sarebbe fondamentale, come punto di riferimento e soccorso. Se solo si investisse adeguatamente su tale professione, e se ne riconoscesse e promuovesse a ...