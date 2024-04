La Ferrari che vola | a Imola tris rosso Fuoco

(Di domenica 21 aprile 2024) Una fantastica tripletta, con una super pole position per la 499P numero 50 guidata da Antonionella categoria Hypercar. E, nella GT3, la Bmw numero 46 del team Wrt di Valentino Rossi che partirà terza nella ‘6 Ore’ odierna (bandiera verde alle 13, diretta tv su Eurosport). Vive un sabato italiano che di più non si potrebbe il Mondiale Endurance, di scena questo fine settimana all’Autodromo diper la seconda tappa del campionato. Nelle qualifiche di ieri, a spiccare nell’arcobaleno del Wec è stato il colore. Il pilota calabrese è rimasto sempre in testa, conquistando come detto la pole position in 1’2’’466. E assieme ai compagni Miguel Molina e Nicklas Nielsen punta oggi alla vittoria nella gara di casa, con tanti tifosi della scuderia del Cavallino rampante sulle ...

