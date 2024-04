La Fermana all’assalto della Juve Next Gen | Non dobbiamo sbagliare atteggiamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Cinque minuti prima hai gettato la corda per risollevarti. Quando sei a 30 secondi dall’inferno, la testa si svuota. Non pensi più a niente, non ti poni più l’obbligo di scegliere tra il lottare ancora e il lasciarsi andare. Poi senti una spinta, arriva dal basso ma a Fermo viene dalla Laterale. Hanno scelto loro per te, lotti ancora. Tutto porta un ragazzo di 21 anni, oggetto misterioso fino a qualche mese prima, a diventare un idolo. L’inferno lo hai guardato negli occhi, gli hai del tu e poi l’hai salutato. Se lanon vuole rivederlo, deve affidarsi ancora una volta a quella spinta, anche a oltre 500 chilometri da casa. Dopo l’ultima vittoria in rimonta, i gialloblù contro lantusGen si giocano un altro pezzo enorme di salvezza a due giornate dalla fine. Fischio d’inizio in programma alle 16:30 al Moccagatta di ...