La Conad si gioca tutto | Ci proveremo per la maglia

(Di domenica 21 aprile 2024) Dentro o fuori per lain Coppa Italia. Alle 18, al PalaBigi, la formazione giallo-rossa ospita Brescia in gara-2 degli ottavi di finale e, dopo aver perso 3-0 in Lombardia una settimana fa, deve vincere per portare la serie alla "bella", che si giocherà nuovamente sul campo avversario tra 7 giorni. Dopo la lunga volata salvezza, che l’ha portata a confermare il proprio posto in A2, la squadra allenata da Fabio Fanuli sembra stanca, ma proverà arsi ad armi pari il match. Le voci. A parlare, alla vigilia, è stato il vice allenatore Tommaso Zagni: "Cercheremo di dare, dimostrando serietà e attaccamento allacosì come abbiamo fatto in settimana. Dall’altra parte sappiamo bene che c’è una squadra preparata con valori tecnici alti e atleti di categoria superiore, ma noi cercheremo di fare una ...

