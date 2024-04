La Comunità montana cerca due operai forestali

(Di domenica 21 aprile 2024) Nuova opportunità: l’UnioneAlta Valdicecina ha pubblicato on line un bando per l’assunzione di due, con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel Ccnl per "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario. Il bando è disponibile sui siti www.inpa.gov.it e www.umaavc.it. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma digitale inPa entro le 12 del prossimo giovedì 9 maggio. Tra i requisiti richiesti dall’Unione: il possesso del diploma di scuola dell’obbligo o di scuola secondaria di primo grado, la patente di guida categoria B, età inferiore ai 45 anni, la disponibilità a svolgere un servizio di reperibilità. L’ambito lavorativo è il territorio nel quale l’Unioneesercita le ...

IL 1° AUTOSLALOM SAN BIAGIO PLATANI E' IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 27 E 28 APRILE: ...1° Autoslalom San Biagio Platani è nata dalla volontà di promuovere eventi sportivi nella comunità ... L'adrenalina, di cui parla il Sindaco, che di certo non mancherà a Peppe Montana, uno dei piloti ...

Graduatorie Ata III fascia, spetta il punteggio per il servizio svolto alle dirette dipendenze di una comunità montana o della città metropolitana: ... in qualità di Assistente Amministrativo e di collaboratore scolastico, potrà fare valere, in termini di punteggio, il servizio svolto per sei anni alle dirette dipendenze della Comunità montana e i ...