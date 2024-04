La clausola che può liberare Samardzic a zero | tutti i dettagli

(Di domenica 21 aprile 2024) Il rischio retrocessione per l`Udinese apre le porte al possibile addio di Lazar. Dopo il trasferimento all`Inter saltato all`ultimo...

Quando è arrivato alla Sampdoria , Andrea Pirlo ha espresso subito un desiderio per il calciomercato: il tecnico blucerchiato ha indicato Fabio... (calciomercato)

Daichi Kamada , centrocampista della Lazio , può rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. ecco la particolare modalità (pianetamilan)

lazio, che futuro per kamada "non ho ancora preso una decisione" - “Sono davvero felice di poter finalmente aiutare la squadra. Ho giocato così in Germania, quindi mi sento molto a mio agio adesso. Tutta la ...sportmediaset.mediaset

De Laurentiis aveva bloccato Tudor, poi telefonò a Mazzarri che gli chiese molto meno - Aurelio De Laurentis aveva in pugno Igor Tudor, ma il presidente partenopeo telefonò a Walter Mazzarri che gli fece una richiesta economica molto più bassa.areanapoli