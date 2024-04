La censura alla tv di monsieur Bolloré viene da sinistra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) Il tycoon è stato accusato di scarso pluralismo sulla sua emittente da parte della Ong Reporter sans frontières. E la politica, in testa i macroniani, ne approfitta. In tempi di elezioni, l’obiettivo è un controllo più forte sull’informazione. «Nessuno è stupido, si capisce benissimo che qui il bersaglio siamo noi!» hanno detto Cyril Hanouna e Pascal Praud. L’atmosfera durante l’audizione parlamentare dei rappresentanti di CNews, avvenuta a marzo, è stata decisamente elettrica. I giornalisti-star del canale conservatore di Vincenterano stati chiamati da una commissione parlamentare d’inchiesta sull’assegnazione delle frequenze televisive, chiesta dcon lo scopo - non troppo nascosto - di dimostrare lo sbilanciamento politico della rete. In seguito, i due professionisti hanno giudicato così la convocazione: un ...