La capolista in festa Matelica non fa sconti Cinque gol al Monticelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) 51 : Ginestra (2’ st Petrelli), Zappasodi (1’ st Gobbi), Merli, Sileoni (11’ st Aquila), Lapi, Ferretti, Jachetta (11’ st Catalani), Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi (33’ st Anastasi). All. Passarini.: Melillo, Natalini S. (11’ st Calvaresi), Vallorani, Santoni, Fattori, Natalini A., Marini, Vespa (11’ st Angelini), Troka (36’ st D’Angelo), Raffaello (18’ st Giacoboni), Pietrucci (22’ st Rinaldi). All. Settembri. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 5’ Jachetta, 37’ Merli, 1’ st Iori, 31’ st D’Errico, 38’ st Rinaldi, 45’ st Aquila. Quale modo migliore di festeggiare il salto di categoria se non con un roboante successo di fronte al proprio pubblico. Apre le danze Jachetta dopo 5 minuti e poi raddoppia Merli (37’) con un bel sinistro. Nella ripresa albastano 16 secondi per firmare il ...