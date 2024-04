Kilimangiaro Rai 3 - ospiti ogg - 21 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 21 aprile 2024) Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventiseiesima puntata del 21, ci si concentra sull’Earth Day, la Giornata della Terra, che si celebra lunedì 22. Se ne parlerà in maniera diversa con l’antropologo culturale dell’Università di Torino Adriano Favole che ha scritto il libro “La via selvatica” che spiegherà come ci si potrebbe ricongiungere alla Natura. Ospite anche la giornalista scientifica Silvia Lazzaris, che collabora ...