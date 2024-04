Karate | Veronica Brunori e Viola Lallo conquistano il terzo posto nella Premier League del Cairo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Termina con un bel doppio bronzo l’avventura della Nazionale italiana di, impegnata questo fine settimana alper l’appuntamento dihanno infatti conquistato entrambe un piazzamento sul gradino più basso del podiocategoria -55 kg kumite, sfiorando una finale tutta tricolore. Ma andiamo con ordine. Dopo aver mancato i rispettivi appuntamenti con l’oro le nostre ragazze hanno superato la concorrenzafinalina pianificata per la giornata odierna.nello specifico ha battuto per 2-1 la polacca Kseniya Dronchanka.invece ha avuto la meglio per 2-0 sulla tedesca Mia Bitsch. Niente da fare per gli altri atleti ...