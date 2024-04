Juvemania | la bugia di Giuntoli su Allegri sarà anche bianca - ma sa di presa in giro|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 aprile 2024) 2024-04-20 21:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Siamo alle solite. La Juventus strappa con sofferenza – graziead un autogol – l’ennesimo pareggino a Cagliari dopo una prestazione catastrofica, in particolare nella prima parte di gara. C’era da aspettarselo, del resto, dopo una performance già di basso livello nel derby (e che era piaciuta solo ad) e, soprattutto, dopo invece una partita decisamente buona da parte della squadra di Ranieri a San Siro contro l’Inter. Il Cagliari ha confermato di stare meglio della Juventus e infatti ha dominato in tutta la prima frazione di gioco, meritando il doppio vantaggio, seppur ottenuto con due calci di rigore (uno discutibile, ma con le nuove regole….). La Juve non c’ha capito nulla, e soltanto con la forza della disperazione è riuscita a riacciuffare ...