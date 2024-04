Juve - allenamento alla Continassa Le condizioni di Kean

(Di domenica 21 aprile 2024) La, questa mattina, si è allenatae in gruppo non era presente Moise. Il punto sulla squadra bianconera In mattinata, lasi allenataper preparare la gara di martedì contro la Lazio. Il gruppo è quasi al completo, visto che solo Moiseha lavorato a parte. L’attaccante sta svolgendo un piano

Allenamento Juve , ecco le condizioni attuali di Szczesny e Miretti in vista della contro il Cagliari . Le ultime dalla Continassa La Juve prosegue la preparazione in vista della gara contro il ... (calcionews24)

Lazio-Juve, Kean verso il forfait: le ultime dalla Continassa dopo l'allenamento - Con tutta probabilità Moise Kean non parteciperà alla trasferta di Roma che potrebbe valere per la Juve l'accesso alla finale di Coppa Italia contro la Lazio: l'attaccante bianconero ha lavorato ancor ...ilbianconero

TJ - allenamento terminato. Kean a parte, va verso il forfait per martedì. Domani alle 11 parlerà Allegri - 13:09 - allenamento TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Per questo match, probabilmente, non ci sarà ...tuttojuve

Pagina 3 | Tic tac Inter, Zhang prova a vendersi a Pimco inseguito dai creditori - Mossa disperata in USA per guadagnare tempo: a un mese dalla deadline del prestito Oaktree, due diligence in corso da parte di un altro fondo per rilevare il debito e tenersi il club fino al 2027 ...tuttosport