Jesi 3° torneo regionale Pulcino d’oro riservato ai classe 2013 | si gioca al ‘Carotti’ e al ‘Paolo Pirani’

(Di domenica 21 aprile 2024) Il 25 aprile prossimo. Organizzazione a carico della Juniorna: 16 club iscritti. Chi vince avrà diritto a partecipare alla fase nazionale dal 13 al 16 giugno a Levico Terme. Per i2014 della scuola Elite Juniorna Trofeo Lodigiani a Roma, 21 aprile 2024 – Terza edizionedelorganizzata dalla Juniorna società Partner accuratamente selezionata dal Comitato Organizzatore della manifestazione. Appuntamento per il 25 aprile allo stadioe aldi. Giovani ddella Juniorna di recente a Cesena La fase di qualificazione al mattino con 12 incontri al ...

Ostra e San Biagio in testa. Il destino nelle loro mani - Fc Osimo surclassata in casa, i galletti comandano e aspettano il Loreto. Nel girone C la capolista stacca di tre punti l’Argignano che invece zoppica.msn

Olimpia - Mason Rocca da Jesi a Napoli e Milano: “This Is My Story” - Prima di Kyle Hines, prima che i centri di dimensioni relativamente piccole diventassero popolari, c’era Mason Rocca. Anche a Milano, c’era Mason Rocca. Due metri di statura, forse ...pianetabasket

I giovani della Maceratese rappresentano le Marche al torneo Under13 Fair Play Elite - Si tratta di un progetto che la FIGC ha sviluppato per quelle società che possono fregiarsi del titolo di Scuole di Calcio Élite e il Settore Giovanile e Scolastico della federazione ha ideato un torn ...viveremacerata