Israele | no a sanzioni Usa all' Idf

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 aprile 2024) 1.25 Leche gli Usa si appresterebbero a varare contro un battaglione delle forze armate israeliane (Idf) per presunte violazioni dei diritti umani in Cisgiordania hanno scatenato l'ira del governo israeliano. Per il Premier Netanyahu "le forze armate non devono essere sanzionate". "E' il massimo dell'assurdità e il punto più basso dal punto di vista morale", ha continuato, assicurando che l'esecutivo "agirà con tutti i mezzi contro queste iniziative", ha tuonato il premier israeliano.