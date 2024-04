Israele avverte | Fermare l' Iran - può colpire città del mondo come Roma

(Di domenica 21 aprile 2024) Londra, 21 apr. (Adnkronos) - Una foto del Colosseo asul quale stanno per abbattersi sei missili.così ildelle possibili conseguenze se l'non verrà fermato. L'immagine è stata postata su X dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz che scrive: "Il recente attacco dell'è solo un'anteprima di quello che ledi tutto ilpossono aspettarsi se il regimeiano non verrà fermato. Ildeve designare le Guardie rivoluzionarieianeun'organizzazione terroristica e sanzionare il programmaiano di missili balistici, prima che sia troppo tardi". “Non credo che ci sia l'ipotesi di ...

