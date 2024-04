Israele avverte | Fermare l’Iran - può colpire città del mondo come Roma

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Una foto del Colosseo asul quale stanno per abbattersi sei missili.così ildelle possibili conseguenze se l'Iran non verrà fermato. L'immagine è stata postata su X dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz che scrive: "Il recente attacco dell'Iran aè solo un'anteprima di quello che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nelpiù amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...