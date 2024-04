Israele avverte | Fermare l’Iran - può colpire città del mondo come Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una foto del Colosseo asul quale stanno per abbattersi sei missili.così ildelle possibili conseguenze se l'Iran non verrà fermato. L'immagine è stata postata su X dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz che scrive: "Il recente attacco dell'Iran aè solo un'anteprima di quello che ledi tutto ilpossono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Ildeve designare le Guardie rivoluzionarie iranianeun'organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi". Intanto l'Iran International, tv iraniana con sede a Londra, ha diffuso immagini satellitari di quello ...