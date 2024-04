Israele avverte e mette paura | Fermate l’Iran - può colpire anche Roma

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 aprile 2024) L’immagine che il ministro degli Esteri israeliano ha postato su X fa molta scena e allo stesso tempoUn’immagine che ha scioccato. Lì per lì, a guardarla bene, ha messo apprensione e timori che, prima non si avvertivano. Tutto deriva da una foto del Colosseo, il più famoso monumento al mondo che si trova a, sul quale si stanno per abbattere sei missili che provengono dal. A postare questa immagine così forte è su X il ministro degli esteri israeliano Israel Katz. E’ il modo, piuttosto scioccante, che haper avvisare tutto e il mondo intero di quello che potrebbe succedere senon venisse fermato. Il post che il ministro degli esteri israeliano Katz ha fatto su twitter con l’immagine del Colosseo attaccato (X-notizie.com) Una foto forte che ha ha ...