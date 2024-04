Isola dei Famosi sondaggi 22 aprile 2024 | il possibile eliminato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 aprile 2024) Nella puntata dell'deidi lunedì 22scopriremo il nome di un nuovo. Al televoto c'erano cinque persone, ovvero, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Peppe Di Napoli. Quest'ultimo, però, ha deciso di ritirarsi dal reality show volontariamente. Il precedente televoto, infatti, è stato chiuso, rimborsando coloro i quali avevano votato, e riaprendone uno nuovo con i restanti quattro naufraghi. Sul web, come di consueto, sono presenti ivolti a capire quale sia in anteprima l'orientamento del pubblico da casa in merito al concorrente da mandare via. I telespettatori votano, anche in questa circostanza, in positivo e, quindi, per la persona che si intende salvare. Chi otterrà il minor numero di voti dovrà ...