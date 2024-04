Isabella Ferrari parla dell’aborto a 17 anni | Atto innaturale - ma rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 21 aprile 2024)è diventata popolare prestissimo, grazie a Carlo Vanzina, che l’aveva scelta per un film che è rimasto nella storia e che ancora oggi, a distanza di quarant’, viene proposto in replica, Sapore di mare. Nonostante questo, i momenti difficili nella sua vita non sono mancati, a partire da quando, a soli 17, era rimasta incinta e ha scelto di abortire. Fare quella scelta in un periodo come quello non è stato semplice, ma lei è convinta di avere preso la decisione giusta, grazie anche al sostegno di sua mamma. “Anche se potrebbe sembrareche una madre ti accompagni in quella situazione, per me è stato qualcosa di– ha raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Adesso sisempre di aborto in tutti i modi e ...