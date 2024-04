Isabella di Danimarca - una principessa ribelle in power suit

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 21 aprile 2024) Compie 17 anni la reale danese che, in fatto di stile, ha già le idee chiare. Completi e blazer, spesso rubati alla madre, e abiti da sera audaci per gli eventi ufficiali. Lontana dai riflettori però è una ragazza come tante: per lei solo jeans e top