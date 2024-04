Io Capitano in tour in Senegal - la storica Ong milanese Acra e la carovana del cinema che attraversa l’Africa

(Di domenica 21 aprile 2024) Milano – Il film di Matteo Garrone “Io” è arrivato indove, grazie a una cordata di Ong, tra le quali la, sta affrontando unin sei tappe, durante il quale viene trasmesso gratuitamente nelle scuole, nelle piazze dei villaggi e delle periferie delle grandi città. LaIl giro è partito il 15 aprile da Dakar e arriverà il 27 aprile a Ziguinchor, al confine con la Guinea Bissau. Ogni tappa prevede la proiezione mattutina per le scuole e la proiezione serale per tutta la comunità: ad accompagnare lac’è lo stesso regista Matteo Garrone, gli attori Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo e il mediatore culturale Mamadou Kouassi. La rete Il progetto è promosso da Cinemovel Foundation e lo stesso Matteo Garrone in ...

Com'era giusto che fosse, è iniziata la distribuzione di Io Capitano in Africa , accompagna ta da un tour nel continente per lo stesso regista Matteo Garrone . In attesa del verdetto degli Oscar, il ... (comingsoon)

