Inzaghi | Il ciclo deve continuare - la dirigenza si sta già muovendo La squadra è focalizzata su quest’anno

(Di domenica 21 aprile 2024)presenta in conferenza stampa il derby Milan-Inter, il primo match point per la vittoria dello scudetto. Siamo alla vigilia di una partita doppiamente importante, c’è grande attesa. Come la sta vivendo? «Abbiamo ottime sensazioni, abbiamo lavorato tanto e bene, Domani potrebbe essere una giornata importante per la famiglia Inter. Abbiamo ancora un altro allenamento per preparare il derby nel migliore dei modi». Lei domani potrebbe entrare nella storia del calcio italiano. Come sta vivendo queste ore? «Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che può essere un giorno importante, ma non è un’ossessione vincere il campionato domani. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita finendo, vogliamo vedere il panorama». Si aspetta un derby diverso a livello sia tattico che di motivazioni? Cosa ...